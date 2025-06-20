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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: بيع محال تجارية ومخابز ووحدات إدارية بالعاشر من رمضان والعبور الجديدة

الإسكان
الإسكان
آية الجارحي

عُقدت جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أسفرت عن بيع 6 محال تجارية وصيدلية، بالإضافة إلى 5 مخابز، وذلك بحضور المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة، وممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة، أن نتائج المزاد تأتي في إطار خُطة الجهاز المستمرة لتعزيز الأنشطة الخدمية والتجارية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان المدينة، بما يتواكب مع التوسع العمراني والنمو السكاني المتزايد.

وفي السياق ذاته، نظم جهاز مدينة العبور الجديدة، جلسة مزاد علني بمقر الجهاز، أسفرت عن بيع 5 محال تجارية، ووحدات إدارية ومهنية، وذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز المدينة، وممثل مجلس الدولة، وممثل وزارة المالية، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، إلى أن ذلك يأتي بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الخدمية والتجارية، نظراً للتوسع العمراني بالمدينة.

جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان جلسة مزاد علني جهاز تنمية مدينة العاشر وزارة المالية نتائج المزاد

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