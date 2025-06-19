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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: تنفيد إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالمدن الجديدة

وزير لإسكان
وزير لإسكان
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية العليا، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاركة رؤساء أجهزة المدن الجديدة عبر "فيديوكونفرانس"، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يستهدف التأكيد على عدد من الموضوعات والتكليفات ومنها، ملف الترشيد في استخدام الطاقة والمياه، وذلك في ظل المستجدات الحالية وسيناريوهات التعامل مع تداعيات العملية العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، مما يجعل ترشيد الطاقة والمياه المتاحة أمرا مهما يجب العمل على تحقيقه.

وفي هذا الصدد وجه الوزير رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالعمل على إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والالتزام بإجراء أعمال الصيانة لكافة وحدات الإضاءة بالمدن وأعمدة الإنارة، هذا بجانب تكثيف نشر مواد توعوية خاصة بترشيد استهلاك المياه عبر وسائل الإعلام المختلفة وصفحات وزارة الإسكان بمواقع التواصل الاجتماعي، لحث المواطنين على ترشيد الطاقة والمياه، كما وجه وزير الإسكان، بالتنسيق فيما يخص الإعلانات بكافة المدن والترشيد في الإضاءة الخاصة بها، بالإضافة إلى اللافتات المضيئة بوجه عام، وإعداد تقرير يومي بجميع الجهود المبذولة في هذا الملف بكل جهاز مدينة للمتابعة الدورية لإجراءات التنفيذ.

وتطرق وزير الإسكان، خلال الاجتماع إلى موقف محطات مياه الشرب مشيرا إلى أن هناك جهدا ملموسا فيما يخص تقليل الفواقد ولكن نحتاج إلى بذل جهد مضاعف لتقليل تلك الفواقد بشكل أكبر، موجهاً بمتابعة كافة الاستهلاكات، والاهتمام بالتشغيل والصيانة الخاصة بالمحطات.

وناقش وزير الإسكان خلال الاجتماع موقف منظومة الصرف الصحي في عددٍ من المدن الجديدة، مشيراً إلى أنه يجب العمل على تحسين تلك المنظومة بكافة المدن، وانضباط التشغيل لمنع حدوث أية مشكلات، موجها بإعداد تقرير بمنظومة الصرف الصحي بكافة المدن والعرض عليه شخصياً

الإسكان وزير الإسكان المدن الجديدة الطاقة والمياه

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