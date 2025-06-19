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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف محطات تحلية مياه البحر بالساحل الشمالي الغربي

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف محطات تحلية مياه البحر بالساحل الشمالي الغربي، ومتابعة موقف تلبية كافة احتياجات هذا النطاق من المياه من خلال تنفيذ محطات جديدة، أو التوسعات بالمحطات الحالية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الصرف الصحي بالقاهرة.

وتناول الاجتماع الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى 2050، بالإضافة إلى استعراض الاحتياجات المائية في نطاقات الخدمة بمشروعات الساحل الشمالي الغربي، ومنها محطة تحلية مياه باغوش وتخدم منطقة شمس الحكمة، ومحطة تحلية مياه شرق مطروح وتخدم مدينة مرسى مطروح، ومحطة تحلية العلمين الجديدة وتخدم مدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض الطاقات الخاصة بكل محطة واقتراحات التوسعة بها لاستيعاب حجم  الاحتياجات.

وفي هذا الشأن، وجه المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع بدراسة كافة الجوانب الخاصة بهذا الملف، مع وضع خطة عمل ومخطط زمنى محدد لتنفيذ كافة الأعمال وتقرير كامل بتفاصيل كل مرحلة من مراحل العمل يتضمن الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل منطقة والطاقات المطلوبة لتلبية هذه الاحتياجات.

كما تابع الوزير، خلال الاجتماع موقف مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة المعالجة بالروبيكي والذي يستهدف رفع سعتها من ٨ آلاف م³/ يوم لتصل إلى 24 ألف م³/ يوم، بما يعادل 3 أضعاف السعة الحالية تقريبًا، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى ٢٤ شهرًا، بجانب خط الطرد بطول 33 كم.

واستعرض الوزير كافة الأعمال الجارية بالمشروع ومكوناته ونسب التنفيذ والخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من مراحل المشروع، مستمعاً إلى شرح عن آلية العمل بالمحطة الحالية وعقب التوسعات ورفع كفاءتها وأعمال الترميم الجارية بمكونات المحطة والمنشآت الجديدة بها والمصافي والأحواض المضافة لها، وكذا أعمال الاختبارات الجارية لكافة المكونات.

ووجه الوزير بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لنهو الأعمال بالمشروع، وإعداد تقرير شهري لموقف المشروعات التي يتم تنفيذها.
 


 

المهندس شريف الشربيني مال واعمال اخبار مصر مياه الشرب والصرف الصحي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحليه مياه الشرب

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