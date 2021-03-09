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محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بميدان السيد البدوي بطنطا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:04 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ميدان السيد البدوي والأعمال الجارية بشارع السكة الجديدة المؤدى إلى المسجد، والذى تم تصميمه على الطراز الإسلامى ليتماشى مع طبيعة المنطقة.


 رافق المحافظ الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، وعادل داود رئيس حى أول طنطا.

راجع المحافظ، بمراجعة الأعمال الجارية بمحيط بمسجد السيد البدوى والتى ستعيد للمنطقة رونقها الحضارى، وتقضى على وجود الباعة الجائلين بشكل نهائي.

واستمع المحافظ إلى شكاوى العديد من المواطنين، وأمر على الفور بتنفيذ طلبات المواطنين وحل مشكلاتهم.

جدير بالذكر، أن مشروع تطوير ميدانى المحطة، والسيد البدوي ،وشارع الإسكندرية وكورنيش طنطا من المقرر الانتهاء منها خلال شهر مارس الجارى، بإجمالي تكلفة ٩ مليون جنيه، تشمل  دهان واجهة المحطة وتركيب الانترلوك داخل ساحتها، بالإضافة إلى تركيب أكشاك خشبية بشكل جمالي بدلًا من السابقة، وطلاء وجهات المباني المطلة على الميدان وتطوير الجزيرة  و أعمال الرصف، وأعمال تطوير شارع السكة الجديدة ومحيط مسجد السيد البدوي، بتوسعة الشارع البالغ عرضة 24 متر ليصبح 6 حارات بدلًا من 4 حارات ، وطلاء وتوحيد كافة واجهات المحال التجارية وكسوتها بالرخام.
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بميدان السيد البدوي بطنطا
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بميدان السيد البدوي بطنطا
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بميدان السيد البدوي بطنطا
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بميدان السيد البدوي بطنطا
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بميدان السيد البدوي بطنطا
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