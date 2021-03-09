محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بميدان السيد البدوي بطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ميدان السيد البدوي والأعمال الجارية بشارع السكة الجديدة المؤدى إلى المسجد، والذى تم تصميمه على الطراز الإسلامى ليتماشى مع طبيعة المنطقة.









رافق المحافظ الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، وعادل داود رئيس حى أول طنطا.





راجع المحافظ، بمراجعة الأعمال الجارية بمحيط بمسجد السيد البدوى والتى ستعيد للمنطقة رونقها الحضارى، وتقضى على وجود الباعة الجائلين بشكل نهائي.





واستمع المحافظ إلى شكاوى العديد من المواطنين، وأمر على الفور بتنفيذ طلبات المواطنين وحل مشكلاتهم.



