وفاة رئيس وزراء كوت ديفوار في ألمانيا

توفي رئيس وزراء كوت ديفوار حامد باكايوكو، اليوم الأربعاء، الذي كان ينظر إليه على أنه خليفة محتمل للرئيس الحسن واتارا في فرايبورج بجنوب غرب ألمانيا، بعد يومين من عيد ميلاده 56.





وبحسب "رويترز"، كان باكايوكو مسؤولًا تنفيذيًا إعلاميًا سابقًا تحول إلى السياسة، وعمل كمفاوض ووسيط بين الفصائل المتحاربة حيث عصف الصراع الأهلي المطول بساحل العاج منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.





وعين باكايوكو الحليف المقرب من واتارا رئيسًا للوزراء في يوليو 2020 بعد الوفاة المفاجئة لسلفه أمادو جون كوليبالي، الذي اختاره واتارا لخلافته.





نقل باكايوكو جوا إلى فرنسا في 18 فبراير لإجراء فحوصات طبية وبعد ذلك إلى فرايبورج في ألمانيا.





وقالت الحكومة في بيان يوم الجمعة إن واتارا التقى باكايوكو خلال زيارة لفرنسا الأسبوع الماضي، ونظرًا لحالة الوزير الصحية، أوصيت بتمديد فترة دخوله المستشفى.



