الخارجية الأمريكية: نتوقع محادثات "صعبة" مع الصينيين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الخميس إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن تتوقع أن تكون المحادثات مع الدبلوماسيين الصينيين خلال الاجتماع الثنائي المقرر عقده في ألاسكا الأسبوع المقبل "صعبة".





وقال برايس خلال مؤتمر صحفي: "ستكون هذه محادثة صعبة، لكن ستكون صريحة في شرح كيف تتحدى تصرفات بكين وسلوكها الأمن والازدهار وقيم ليس فقط الولايات المتحدة ولكن أيضًا شركائنا وحلفائنا" متابعا "على الجانب الآخر من تلك العملة ، سنستكشف أيضًا سبل التعاون التي تصب في مصلحتنا".





واستطرد برايس قائلا إنه يتوقع أن يثير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان قضايا تتعلق بهونج كونج وشينجيانغ وتايوان وبحر الصين الجنوبي والتجارة وأصول فيروس كورونا الجديد.





وأوضح برايس أن إدارة بايدن تتوقع أن تظهر الصين جدية لتغيير اللهجة في العلاقات الثنائية. وأضاف أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين متعددة الأوجه وقائمة على المنافسة.





وفي 18 مارس، سيكون بلينكين وسوليفان في ألاسكا للاجتماع مع مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية في الصين يانج جيتشي وعضو مجلس الدولة وانغ يي لمناقشة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين.