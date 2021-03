عاصفة رملية قوية تضرب بكين.. فيديو

ضربت عاصفة رملية قوية العاصمة الصينية بكين، اليوم الاثنين، وتسببت في تحول لون السماء إلى اللون البرتقالي.

وأفاد التلفزيون الصيني بأن العاصفة تسببت في انعدام الرؤية على مدى 1000 متر، الأمر الذي أدى إلى اختناقات مرورية في المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة الغبار والأتربة وتصاعدها بشكل كبير، وتم الإعلان عن مستوى الخطر الأصفر.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر العاصفة الرملية حتى صباح يوم غد الثلاثاء في 12 مقاطعة ومدينة في الصين.

#Sandstorm hits Beijing amid morning rush hour, have not seen this in past ten years. pic.twitter.com/FTUfw2Zxe1