بلينكن وأوستن:تحقيق الحرية في المحيطين الهندي والهادئ هدف مشترك لواشنطن وطوكيو وسول

أكد وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن تحقيق الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يعد هدفا مشتركا لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، مشيرين إلى أن الحلفاء الثلاثة سيعملون تجاه تحقيقه.





وقال الوزيران - وفقا لتغريدة للسفارة الأمريكية في طوكيو أوردتها هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الاثنين/ - إن وجود منطقة المحيطين الهندي والهادئ في حالة حرة ومفتوحة ترتكز على الاحترام لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون يتوافق بشدة مع المصلحة الأمريكية.





وأضاف أن هذا الهدف يتشارك فيه أيضا اليابان وكوريا الجنوبية، وأن الدول الثلاث ستتعاون عن كثب لتحقيقه .





وبحسب السفارة الأمريكية في طوكيو، فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن البيان قبيل قيامهما بزيارة مشتركة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، حيث من المقرر أن يتوجها بعد زيارة اليابان اليوم إلى كوريا الجنوبية الأربعاء المقبل.