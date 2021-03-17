أردوغان الرئيس الأكثر إسرافًا في العالم.. الوزراء السعودي: ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران.. اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الخليجي.. وما وراء الهجمة على أسترازينيكا؟! الأبرز بصحف السعودية

الرياض: طهران وراء دعم مليشيا الحوثي الإرهابية

أردوغان يستخدم 100 سيارة وطائرتي هيلوكوبتر

المعارضة: أردوغان الرئيس الأكثر إسرافًا في العالم

أمريكا: كوريا الشمالية تمتلك 3 صواريخ قادرة على استهدافنا

الرياض توافق على نظام التخصيص

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 120.7 مليونًا.. ونحو 392 مليون جرعة لقاح

أنقرة تطالب بتجديد اتفاق 2016 مع الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين









تناولت الصحف السعودية موضوعات متفرقة اليوم، الأربعاء، ركزت في إصدارتها على جلسة مجلس الوزارء السعودية التي تناولت قضايا عدة في داخل المملكة وخارجها.





وقالت صحيفة "عكاظ" إن مجلس الوزراء السعودي عقد جلسته أمس (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء".





وجدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على أهمية استمرار دعم جهود حل الأزمة في سورية، وإيجاد مسار سياسي يُضيف إلى تسوية واستقرار الوضع فيها.. وأكد المجلس دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة.. كما وأعرب المجلس عن تأييد المملكة للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير النظام الإيراني منظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وعبر المجلس عن تهنئة المملكة لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعبًا بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.





وأخيرًا، فقد تقررت الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية "لاهاي الدولية" الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.





وفي شأنٍ آخر، قالت "عكاظ" إنه قد رفض علماء بريطانيا أمس مساعي مزيد من الدول الأوروبية للتقليل من شأن مأمونية لقاح أسترازينيكا -أكسفورد، وقالوا إن ذلك لن يؤدي إلى شيء سوى مزيد من التأخير لحملات التطعيم المتباطئة أصلًا في بلدان الاتحاد الأوروبي.





ويأتي ذلك رغم تمسك كل من منظمة الصحة العالمية، ووكالة الأدوية الأوروبية بأن فوائد تعاطي اللقاح الإنجليزي أكبر من مضارّه، وبأنه لا يوجد دليل علمي قاطع على وجود صلة بين تعاطي اللقاح الإنجليزي وحدوث خثرات وريدية دموية.





ونقلت "عكاظ" رأي صحيفة «ديلي تلجراف»، في إحدى افتتاحياتها أمس، أن الحملة التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليست سوى إسقاط منهما للفشل الذريع الذي تتعرض له حملات التطعيم في أوروبا.





وحول تركيا ورئيسها رجب أردوغان، قالت الصحيفة في هجوم جديد للمعارضة التركية وصفت رجب أردوغان بأنه «الرئيس الأكثر إسرافا في العالم»، مؤكدة أنه ينفق مبالغ مالية طائلة لأغراضٍ غير ضرورية.





وكشف حزب المعارضة الرئيسي «الشعب الجمهوري» الذي يتزعّمه كمال كليتشدار أوغلو، أن تكلفة حرّاسة أردوغان في عام 2020 بلغت أكثر من 263 مليون ليرة تركيّة (ما يعادل 35 مليون دولارٍ)، وأن الإنفاق على قصره الرئاسي يقدر بنحو 10 ملايين ليرة تركية (ما يعادل مليونا و300 ألف دولار تقريبًا) في اليوم الواحد.





واعتبر النائب المعارض إنغين آلتاي، أن أردوغان «يستخدم 100 سيارة وطائرتي هيلوكوبتر حين يأتي إلى البرلمان لشتمِ معارضيه»، بحسب تعبّيره.





وذكرت "عكاظ" كشف قائد القيادة الشمالية في القوات الأمريكية الجنرال غلين فانهارك أن كوريا الشمالية تمتلك ثلاثة صواريخ على الأقل قادرة على استهداف الأراضي الأمريكية.





من جانبها، قالت صحيفة "الرياض": "أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون؛ أن دول مجلس التعاون تقف صفًّا واحدًا مع المملكة العربية السعودية إزاء التهديدات التي تواجهها، مشيدًا بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوية السعودية".





وقال الزياني خلال الكلمة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن بيان العلا أكد التزام دول مجلس التعاون بوقوفها ضد ما يخل بأمنها، مضيفًا أن مقررات بيان العلا شددت على ضرورة وحدة دول مجلس التعاون، وأشار الزياني إلى إدانة محاولة الحوثيين استهداف المدنيين في السعودية.





وذكرت الصحيفة: "أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من120.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم من 392 مليون جرعة".





من جانبها، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إنه بعد خمس سنوات على توقيع اتفاق مثير للجدل مع الاتحاد الأوروبي أتاح خفض مرور المهاجرين بشكل كبير إلى أوروبا، تدعو تركيا حاليا إلى تجديده بعدما بات لاغيا في نظرها، حيث قال نائب وزير الخارجية التركي للشئون الأوروبية فاروق قايماقجي إن تجديد هذا الاتفاق يشكل «مثالا جيدا» للتعاون وسيتيح إعطاء العلاقات «دفعا جديدا» بين أنقرة والاتحاد الأوروبي التي تدهورت منذ 2016.



