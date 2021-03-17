وكيل مجلس الشيوخ: الرئيس السيسى ينحاز للمواطن ويضعه فى مقدمة أولوياته





قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما ينحاز للمواطن ويضعه في مقدمة أولوياته من ناحية الرعاية الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطن خاصة محدودي الدخل، والطبقة المتوسطة وأصحاب المعاشات.





وأضافت فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرارات الأخيرة تأتى تأكيدا لهذا الانحياز حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بتكلفة تبلغ 37 مليار جنيه، وكذلك زيادة المعاشات بنحو 13%، بتكلفة تبلغ 31 مليار جنيه، أيضا شملت توجيهات الرئيس إقرار علاوتين للموظفين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بالقانون بتكلفة تبلغ سبعة مليارات و نصف المليار جنيه.





وأشارت فوزى، إلى أن قرار الرئيس بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات محدودة و متوسطة الدخل من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ثلاثين سنة و بفائدة مخفضة لا تتعدى ثلاثة بالمائة لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.





وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أن الملحمة التى تجرى بمختلف المحافظات لتنمية القري المصرية ضمن مشروع متكامل بمشروع "حياة كريمة" تؤكد أن الجمهورية الثانية التي أعلنها الرئيس تراعي معايير التضامن الاجتماعي وتعزيز قدرات محدودي ومتوسطي الدخل كأولوية قصوى في رؤيتها المتكاملة للتنمية الشاملة والمستدامة وخطتها لتحقيق قفزة نوعية في مستوى معيشة المواطن المصري، وترسيخ مكانة مصر الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب مكانتها السياسية.