الرئيس الأوكراني ينتقد إرسال أمريكا 20 ألف صاروخ للشرق الأوسط بدلا من مساعدته

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، إرسال الولايات المتحدة الأمريكية 20 ألف صاروخ، إلى أحد حلفائها بالشرق الأوسط بدلا من مساعدته، وذلك في لقاء زيلينسكي مع مذيعة أيه بي سي نيوز الأمريكية ، مارثا راداتز التي أجريت اللقاء مع زيلينسكي في العاصمة كييف اليوم الأحد.

وتعجب زيلينسكي، من تغير رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الرئاسية الثانية لأمريكا، والتي اختلفت عن رؤيته الخارجية خلال ولايته الأولى.

وتابع زيلينسكي، بأن ترامب يستغل نفوذه من أجل تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا ، من أجل تحقيق صفقات اقتصادية رابحة لأمريكا بغض النظر عن مصلحة أوروبا.

ويعتقد زيلينسكي، بأن الضغط الذي يجريه الاتحاد الأوروبي، وإرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا هو ما سيجبر بوتين على وقف إطلاق النار.

وأنهى زيلينسكي، حديثه بأن الرئيس الروسي بوتين لايُريد السلام، ويسعى لإعادة تأسيس الاتحاد السوفيتي من جديد، وسياسة ترامب ستسمح لبوتين بتحقيق ذلك.