وكيل الصحة يجتمع مع أطباء قسم الأسنان بمستشفى السويس العام

ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس لمتابعة سير العمل والتعرف علي الفرق الطبية بكافة الاقسام بفريق قسم الاسنان بمستشفي السويس العام في حضور دكتورة إيمان حافظ مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية، وجاء الاجتماع لبحث اوجه تطوير قسم الاسنان ومناقشة معوقات سير العمل داخل القسم والاستماع الي السلبيات التي تواجه الأطباء أثناء عملهم وبحث طرق حلها و تلافيها ، كذلك مناقشة توفير بعض المستلزمات الطبية اللازمة للعمل ،وحصر أعمال الصيانة اللازمة للأجهزة وإصلاح أي أعطال وذلك من خلال التعاون مع الجهات المنوط بها بالمديرية في هذا الشأن لضمان تقديم خدمة لائقة.





كما تم التطرق الي التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء في جميع تخصصات طب الأسنان من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وأهمية تطوير أداء العمل الفني لأطباء الأسنان وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



