أمريكا تؤكد إجراء محادثات جادة مع الصين.. والأخيرة ترد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن دبلوماسيين أمريكيين أجروا "مناقشات جادة" مع نظرائهم الصينيين في ولاية ألاسكا.





وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عقب اختتام محادثات ألاسكا: "ناقشنا مع الصين ملفات إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان والمناخ".





وتابع الوزير الأمريكي " تمكنا من التحدث مع الجانب الصيني بشكل صريح على مدى ساعات عديدة عن جدول أعمال واسع".





في المقابل، نقلت شبكة تلفزيون CGTN الصينية عن الدبلوماسي الصيني الكبير، يانج جيه تشي ، قوله ، إن المحادثات مع الولايات المتحدة التي جرت في ألاسكا على مدى يومين ، وانتهت اليوم الجمعة ، كانت صريحة وبناءة ومفيدة، لكنه أشار إلى وجود بعض الخلافات.





وأضاف: "على الجانبين انتهاج سياسة تفادي الصراع؛ لدفع طريقنا نحو مسار صحي ومستقر للمضي قدما".



