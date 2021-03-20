صحفي بصحيفة جارديان يتحدث لـ صدى البلد عن قرعة دوري أبطال أوروبا وتوقعاته للمربع الذهبي





وأسفرت القرعة عن مواجهات يتطلع الجميع لمشاهدتها، حيث يلتقي ريال مدريد مع ليفربول، فيما سيلاقي بايرن ميونخ باريس سان جيرمان، وسيلعب بورسيا دورتموند مع مانشستر سيتي، فيما يخوض تشيلسي مواجهته أمام بورتو البرتغالي.





وتواصل موقع "صدى البلد" مع باكستون عبر تطبيق "الواتس آب"، و تحدث إلينا عن مباراة ريال مدريد وليفربول قائلا:«هي أضخم مباريات دور الـ8، و مواجهة خاصة بين صلاح وراموس، وأرى أن راموس ليس في مستواه الطبيعي، ولكنهم فى ريال مدريد لايزالون هم ملوك دوري الأبطال».





وأضاف:«الإصابات تحيط ليفربول في الموسم الحالي وأثرت على توازن الفريق، ويتغيب عنهم هندرسون وفان دايك وجوميز وآخرين، لذلك أعتقد أن ريال مدريد سيلعب على استغلال هذه الاصابات».





وعن صلاح قال:«مو يستطيع أن يسبب المتاعب بكل خبراته لدفاعات ريال مدريد، وأظن أن ليفربول سيكافح لتخطى عقبة الملكي».





وحول مواجهة بورتو وتشيلسي قال:«البلوز يقدمون أداءًا جيدا في دوري الأبطال هذا الموسم ولعبوا بشكل رائع أمام أتليتكو مدريد واستطاع توماس توخيل أن يلعب بشكل أفضل من اتليتكو في دور الـ16 ودافع بطريقة جيدة، وهذه الأمور تجعلهم أكثر ثقة في البطولة».





وأضاف:«تشيلسي يمكنه الوصول لنصف النهائي، أما بالنسبة لبورتو فلا يمكن التقليل منه أبدا لانه حقق نتائج جيدة وسجل هدفين خارج أرضه ضد يوفنتوس الذي عاني كثيرا هذا الموسم».





وأكمل:«بورتو فاق التوقعات واستطاع أن يحصل على مقعد في دور الثمانية وبالتأكيد لا يجب التقليل منه، ولكن أعتقادي أن تشيلسي هو صاحب الفرصة الأكبر في الصعود».





وقال باكستون عن مواجهة مانشستر سيتي أمام بورسيا دورتموند:«مباراة تلفت الانتباه وواحدة من المباريات التي اتحمس لمشاهدتها وأعتقد أن السيتي لديه فرصة كبيرة هذا الموسم للتتويج باللقب، حيث يقدم مستويات رائعة حتى الآن في البطولة وكل تفكيرهم في السنوات الاخيرة كان على هذا اللقب».





وواصل:«فوز السيتي بهذا اللقب سيكون إنجازا للنادي، وهو نفس الأمر لباريس سان جيرمان الذي يحاول منذ سنوات التتويج باللقب ويفشل».





وأضاف:«مشجعو السيتي يمارسون الضعط على الفريق واللاعبين للفوز بدوري الأبطال، وأرى أنهم أقوى من بوروسيا دورتموند، ولكن الفريق الألماني لديه مجموعة من المواهب الرائعة على رأسهم هالاند الذي لديه سجل مدهش في دوري أبطال أوروبا وسيسبب الكثير من المشاكل لدفاعات الفريق السماوي».





وأتم:«إذا نظرنا لقوة مانشستر سيتي فهم لديهم مواهب كثيرة للغاية وهذا الموسم هم أكثر صلابة بالدفاع ولم يستقبلوا أهدافا كثيرة وأعتقد أن دياز هو نجم الموسم مع السيتي لتألقه ولصناعته تحولا كبيرا في دفاع الفريق السماوي».





واختتم حديثه عن القرعة بالمواجهة الهامة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان حيث قال:«باريس يتطلع للثأر من بايرن ميونخ بعد الهزيمة في نهائي العام الماضي، المباراة صدام قوي للغاية، بايرن لديه سجل رائع في هذه البطولة، ولديه لاعبون ذوو خبرة كبيرة».





وأضاف:«الفريق الألماني أكثر خبرة ولديه معرفة أكبر بالبطولة، وسيصعب الأمور على باريس».





وتابع:«أتوقع فوز البايرن، باريس كافح بكثرة للفوز في السنوات الماضية باللقب ولكن في كل مرة كان يفشل في تحقيقه ولديهم حظ سيئ للغاية في بطولة التشامبيونزليج، لذلك أرشح بايرن لنصف نهائي المنافسة».

تحدث الإنجليزي فريدي باكستون الصحفي بـ"جارديان" البريطانية، لموقع "صدى البلد"، عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت الجمعة، وأسفرت عن مواجهات قوية للغاية.