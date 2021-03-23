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اقتصاد

الشرقية للدخان: ندرس إنتاج السجائر الإلكترونية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:17 ص
السجائر الالكترونية
السجائر الالكترونية
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علياء فوزى
كشفت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، أنها تدرس في الوقت الحالي بدائل التدخين من السجائر الإلكترونية، والتي أثبتت الدراسات أن هناك احتمالًا جيدًا لحدوث طلب عليها كبديل أقل خطرًا من السجائر التقليدية.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أنها تدرس إنتاج هذه البدائل من ناحية قابلية مستهلكيها لاستخدامها، كما تقوم بمشاورات مع مصنعي السجائر الإلكترونية استعدادًا لطرحها بالأسواق بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

وأشارت الشركة، إلى أن ذلك يأتي وفقًا لاستراتيجية الشركة في التوسع وتنويع منتجاتها، وفي إطار الشركة لتطوير منتجاتها والاستعداد للمستقبل.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.

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