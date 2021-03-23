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رياضة

استعدادا لمباراة مولودية الجزائر .. كواليس جلسة كارتيرون مع لاعبي الزمالك

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:51 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران الجماعي المقام حاليًا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في التدريبات.

وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في الجزائر.
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