استعدادا لمباراة مولودية الجزائر .. كواليس جلسة كارتيرون مع لاعبي الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران الجماعي المقام حاليًا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في التدريبات.
وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في الجزائر.