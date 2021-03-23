استعدادا لمباراة مولودية الجزائر .. كواليس جلسة كارتيرون مع لاعبي الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران الجماعي المقام حاليًا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في التدريبات.





وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.



