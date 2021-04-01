مصادر طبية: نقل جثتين مجهولتين للمشرحة من حادث الطريق الدائري الأوسطي

أكدت مصادر طبية، أن سيارات الاسعاف نقلت ٦ أشخاص مصابين باصابات مختلفة من حادث تصادم ٦ سيارات واشتعال النيران بهم على الطريق الدائري الاوسطي بحلوان.





واضافت المصادر، أن وحدات الاسعاف بمساعدة الدفاع المدني استخرجا جثتين تفحما بالكامل من داخل حطام الحادث وتم نقلهم للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.





فيما توقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري الاوسطي في القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الاوتوستراد بسبب حادث تصادم ٦ سيارات وتفحهمهم.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصادم ٦ سيارات بينهم نقل بقطورة وفنطاس واشتعال النيران بهم.





وعلى الفور توجهت ٣ سيارات اطفاء و٥ سيارات اسعاف لموقع الحادث.





وتبين اصطدام السيارة نقل بمقطورة، وفنطاس و٣ سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي.





ونتج عن الحادث تفحم شخصين واصابة ٦ في الحادث.