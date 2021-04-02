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محاولة اقتحام الكونجرس.. مقتل ضابط من شرطة الكابيتول ومنفذ الهجوم في حادث دهس.. والأمن يكشف هويته

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:40 م
مقتل ضابط من شرطة
مقتل ضابط من شرطة الكونجرس في عملية دهس والأمن يقتل المهاجم
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قسم الخارجي
- مقتل ضابط شرطة في هجوم بسيارة على مبنى الكونجرس

- بايدن يأمر بتنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض 

- المهاجم عاطل من أصول إفريقية يبلغ 25 عاما

تعرض مبنى الكونجرس الأمريكي لهجوم ثانٍ خلال أقل من 3 أشهر، حيث دهس مهاجم، بسيارته، ضابطي من شرطة الكابيتول، ما أسفر عن مقتل أحدهما، فيما أردى اللأمن المشتبه به.

وعن التفاصيل، قالت يوجاناندا بيتمان، رئيسة شرطة الكابيتول، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن المشتبه به صدم اثنين من عناصر الأمن بسيارته، قبل أن يصطدم بحاجز.

وأوضحت أن المهاجم نزل من السيارة ممسكا بسكين, واندفع باتجاه عناصر شرطة الكونجرس، الذين أطلقوا النار عليه، ما أدى لمقتله.

وذكرت الشرطة أنها لا تملك معلومات عن دوافع المهاجم، فيما قال روبرت كونتي القائم بأعمال قائد شرطة العاصمة واشنطن "لا يبدو الحادث مرتبطا بالإرهاب لكن بالتأكيد سنواصل التحقيق".

وفي هذا اليوم، لم يكن أعضاء الكونجرس في واشنطن، إذ أن معظمهم كان في عطلة بمناسبة عيد الفصح، كما أن الرئيس جو بايدن نفسه خارج العاصمة، حيث  يتواجد في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن المشتبه به هو نوح جرين، يبلغ من العمر 25 عاما، و يقيم في ولاية إنديانا، وقتل برصاص الشرطة بعد اجتيازه الحاجز الأمنى لمبنى الكونجرس ودهس ضابطين.

وقالت في تقريرها، إن نوح الذي يعتقد أنه من أصول إفريقية، كان مسلحا، وعرف بأنه من أتباع حركة "أمة الإسلام" في الولايات المتحدة، وهي إحدى المنظمات الفاعلة في صفوف السود الأمريكيين.

وأوضحت أن الشاب كتب مؤخرا، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه عاطل وفقد وظيفته.

من جانبها، أمرت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، بتنكيس الأعلام فوق مبنى الكونجرس، حدادا على الشرطي الذي قتل إثر عملية دهس قرب المبنى، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونعت بيلوسي في تغريدة على "تويتر" ضابط شرطة الكابيتول الذي توفي خلال الهجوم، قائلة "لقد تحطمت قلوبنا بسبب الموت المفزع والبطولي لأحد عناصر شرطة الكابيتول.. الضابط ويليام إيفانز.. إنه شهيد من أجل ديمقراطيتنا".

بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "لقد شعرت بالحزن عندما علمت بالهجوم العنيف على نقطة أمنية عند مبنى الكابيتول.. والذي أسفر عن مقتل الضابط ويليام إيفانز.. وترك ضابطا آخر جريحا.. نرسل تعازينا القلبية لعائلة الضابط إيفانز ، وكل شخص حزين على خسارته".

وأمر الرئيس الأمريكي بتنكيس أعلام البيت الأبيض إلى النصف، حدادا على مقتل ضابط من شرطة الكابيتول، خلال حادث دهس نفذه شاب بسيارته.

وأعرب بايدن عن امتنان الشعب الأمريكي لما تقوم به شرطة الكابيتول، والاستجابة الفورية الحاسمة للحرس الوطني، وغيرهم من قوات إنفاذ القانون التي تعاملت مع الحادث.

وأكد بايدن أنه تلقى إحاطة إعلامية مستمرة من مستشاري الأمن الداخلي بشأن الهجوم، موضحا أنه سيواصل متابعة الأمر في ظل استمرار التحقيق.

ومنذ 6 يناير الماضي، يخضع محيط مبنى الكابيتول إلى حراسة مشددة، عقب اقتحام مجموعة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب للمبنى، بينما كان الكونجرس يصدق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وخلال الأسبوعين الماضيين، بدأت السلطات الأمريكية  إزالة الحلقة الخارجية من السياج العالي ذي الأسلاك الشائكة التي أقيمت حول المجمع الضخم، على خلفية الهجوم الذي شهد مواجهات عنيفة بين رجال الشرطة والمقتحمين.
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