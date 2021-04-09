أزهري: يجب تحفيز الأطفال للصيام خلال رمضان لتكون عادة منذ الصغر.. فيديو

كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن كيفية استعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر رمضان، موضحا أن استعداد رسول الله لشهر رمضان يعد دليلا كافيا وواضحا على أهمية ليالي شهر رمضان المبارك.

وأضاف "رضا" خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أدى فريضة في رمضان كأنه أدى 70 فريضة، ومن أدى سنة كأنه أدى فريضة.

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف، أن شهر رمضان هو شهر الرحمة والصبر والمساواة، منوها إلى أن الله سبحانه وتعالى يجزي من يتصدق في رمضان كل الخير.

وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد على ضرورة تحفيز الأطفال للصيام خلال شهر رمضان، لتكون عادة منذ الصغر، موضحا أن رسول الله كان يصوم كثيرا خلال شهر شعبان.









