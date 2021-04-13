الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الجاليات المسلمة بحلول شهر رمضان المبارك.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "مع اقتراب ظهور الهلال في الشهر ، نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا إلى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم. رمضان كريم".

ومن ناحية أخرى، هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية.

وقال شيخ الأزهر عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «كل عام والمسلمون حول العالم بكل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات».

وتابع: «أدعو الله أن يوفقنا في استثمار هذا الشهر الكريم في العبادة والطاعة والبذل والعطاء والتقرب إلى المولى -جل وعلا- ، وأن يجعله شهر أمن وأمان وسلام على العالم أجمع».