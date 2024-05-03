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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي  بالصحراوي الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا بحوالي 2 كيلو بدائرة محافظة بني سويف. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي  بالصحراوي الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا بحوالي 2 كيلو، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات.

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وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم مصطفى محمد علي 25سنة، مصابا بكسر بالعمود الفقري، مؤمن عز سيف 25 سنة، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد عبدالرحمن سالم 30 سنة، مصابا باشتباه كسر بالترقوة اليسرى.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

الفحوصات الطبية الفحوصات الطبية اللازمة مديرية امن بنى سويف محمد عبدالرحمن مات وكيل نقلاب سيارة ملاكى مين مكة المكرم مصرية مصطفى محم وكيل وزارة الصحة وان نقلاب سياره

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