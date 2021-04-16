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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفول المعلب .. ضار ام مفيد؟

صدى البلد

يقبل الكثير علي شراء الفول المعلب والاغذية المعلب في رمضان 

ار على موقع Pintere

غالبًا ما يُعتقد أن الأطعمة المعلبة أقل تغذية من الأطعمة الطازجة أو المجمدة.

يدعي بعض الناس أنها تحتوي على مكونات ضارة ويجب تجنبها. يقول آخرون إن الأطعمة المعلبة والفول يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي.

 

ما هو الطعام المعلب؟

التعليب هو طريقة لحفظ الأطعمة لفترات طويلة من خلال تعبئتها في عبوات محكمة الإغلاق.

تم تطوير التعليب لأول مرة في أواخر القرن الثامن عشر كوسيلة لتوفير مصدر غذاء مستقر للجنود والبحارة في الحرب.

يمكن أن تختلف عملية التعليب قليلاً حسب المنتج ، ولكن هناك ثلاث خطوات رئيسية. وتشمل هذه:

  • معالجة. يتم تقشير الطعام أو تقطيعه إلى شرائح أو تقطيعه أو تجريده أو تقشيره من العظم أو تقشيره أو طهيه.
  • ختم. يتم وضع الطعام المعالج في علب مغلقة.
  • تدفئة. يتم تسخين العلب لقتل البكتيريا الضارة ومنع التلف.

يتيح ذلك للطعام أن يظل ثابتًا على الرف وآمنًا للأكل لمدة 1-5 سنوات أو أكثر.

تشمل الأطعمة المعلبة الشائعة الفواكه والخضروات والفاصوليا والشوربات واللحوم والمأكولات البحرية

كيف يؤثر التعليب على مستويات المغذيات؟

غالبًا ما يُعتقد أن الأطعمة المعلبة أقل تغذية من الأطعمة الطازجة أو المجمدة ، لكن الأبحاث تظهر أن هذا ليس صحيحًا دائمًا.

في الواقع ، يحافظ التعليب على معظم العناصر الغذائية في الطعام.

لا يتأثر البروتين والكربوهيدرات والدهون بهذه العملية. يتم الاحتفاظ أيضًا بمعظم المعادن والفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل الفيتامينات A و D و E و K.

على هذا النحو ، تظهر الدراسات أن الأطعمة الغنية ببعض العناصر الغذائية تحافظ على مستوياتها الغذائية العالية بعد تعليبها 

ومع ذلك ، نظرًا لأن التعليب يشتمل عادةً على حرارة عالية ، يمكن أن تتلف الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل الفيتامينات C و B ( 3 ،

تعتبر هذه الفيتامينات حساسة للحرارة والهواء بشكل عام ، لذلك يمكن أيضًا فقدها أثناء المعالجة العادية والطبخ وطرق التخزين المستخدمة في المنزل.

ومع ذلك ، في حين أن عملية التعليب قد تتلف فيتامينات معينة ، فقد تزداد كميات المركبات الصحية الأخرى 

على سبيل المثال ، تفرز الطماطم والذرة المزيد من مضادات الأكسدة عند تسخينها ، مما يجعل الأنواع المعلبة من هذه الأطعمة مصدرًا أفضل لمضادات الأكسدة 

بغض النظر عن التغيرات في مستويات المغذيات الفردية ، فإن الأطعمة المعلبة هي مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن الهامة.

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