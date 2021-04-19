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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يتغزل في أداء الأهلي أمام الزمالك.. ويهاجم محمود علاء

صدى البلد

أشاد الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق بـ فريق الاهلي عقب فوزه علي الزمالك أمس الأحد على استاد القاهره في إطار مباريات الدوري المصري .

 

وأكد الغندور في تصريحات لـ قناة “ الزمالك ” أن بدلاء الاهلي قدموا أداء رائعا لا يقل عن اداء لاعبي الفريق الاساسيين، مشددا على أن علي لطفي حارس مرمى الاهلي قدم اداء متميزا لا يقل عن الشناوي الاساسي.

 

وأضاف أن أيمن أشرف نجم الفريق قدم اداء رائعا تماما مثل على معلول بالإضافة لـ رامي ربيعه الذي كان متألقا على الرغم من ابتعاده لفترة طويله بسبب الاصابة.

 

وتابع أن اداء الاهلي امام الزمالك ظهر وكأن الفريق الاحمر يجري تقسيمة امام مرمى الزمالك.

 

أما عن حكم المباراة محمود البنا فأكد ان ضربة جزاء الزمالك صحيحة 100% ولم تكن في حاجه للجوء لـ تقنية الفار .

 

وأضاف ان محمود علاء نجم الزمالك اضاع ضربة الجزاء بكل سهولة قائلا “ كان باين على ملامحه انه هيضيعها ”.

 

وتعجّب الغندور من عودة محمود البنا لتقنية الفار في ضربة الجزاء التي أهدرها محمود علاء، موضحا أن الكرة كانت واضحة ولا تستدعي اللجوء للفار وهي بهذا الوضوح، موضحا أن ملامح وجه محمود علاء وهو قادم على التسديد كانت تقول إنه سيهدرها".

الدوري المصري الأهلى خالد الغندور رامي ربيعه الزمالك

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