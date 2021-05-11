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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد العال: المثلوثي ملوش دور .. ويجب إراحة أوباما وعلاء

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات إلى التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن نادي الزمالك عقب نهاية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، بعد المردود السيئ الذي قدمه اللاعب .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' حمزة المثلوثي ليس له دور مع الزمالك ، ولم يظهر على مدار شوطي المباراة ، سواء في التغطية الدفاعية ، أو الزيادة الهجومية في الجبهة اليمنى ، ولا أتفهم سبب إشراكه منذ بداية المباراة على حساب حازم إمام .

واختتم عبد العال : يجب إراحة الثلاثي محمود علاء و يوسف أوباما و طارق حامد خلال الفترة المقبلة، نظراً لتراجع أدائهم في المباريات الأخيرة للفريق .

رضا عبد العال المثلوثي الزمالك الأهلى محمود علاء أوباما طارق حامد

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