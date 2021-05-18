الانفوجراف وقضايا التنمية المستدامة في ويبنار بـ اعلام القاهرة.. غدا

تنظم كلية الاعلام جامعة القاهرة غدا “الاربعاء” في الخامسة مساء ويبنار حول استخدامات الانفوجراف في معالجة قضايا التنمية المستدامة “رؤية مصر ٢٠٣٠” تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت ود. هويدا مصطفي عميدة الكلية



ويتحدث في الويبنار الدكتور احمد محمود المدير الفني لجريدة الوطن والاستاذ بالكلية وتديره د.ليلي عبد المجيد استاذ الصحافة وعميد الكلية الاسبق





ويتناول الويبنار اهمية الانفوجراف وانواعه وكيفية اعداده وتنفيذه من حيث اختيار الفكرة المميزة وانشاء مخططه وهيكله واختيار الالوان الجذابة لعين القارئ والمشاهد الي جانب توفير الحقائق والمعلومات المتصلة بالفكرة وتحرير وتعديل الانفوجراف بشكل مترابط وسهل.



كما يناقش الويبنار انواع المحتوي الرقمي الذي يمكن استخدام الانفوجراف كاحد اشكاله واساليبه وما هو العائد من استخدامه في صناعة المحتوي خاصة في معالجة قضايا التنمية المستدامة لتبسيط المعلومات وعرضها بشكل شيق وعمل مقارنات واستعراض التسلسل والتطور مع التركيز علي تقديم نماذج مختلفة.



ويركز الويبنار علي كيفية استخدام الانفوجراف في تناول قضايا التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ من مشروعات قومية ومبادرات وحملات حتي للجمهور بسلاسة وتحقق الاهداف المرجوة خاصة الفهم والتوعية والاقناع والمشاركة.



ويشارك في الويبنار طلاب الماجستير والباحثين والصحفيين المهتمين عبر منصة زووم، ويأتي في اطار انشطة قطاع الدراسات العليا بالكلية باشراف د.وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.