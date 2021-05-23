سفير فلسطين بالقاهرة:نعول علي مبادرة الرئيس السيسي فى إعادة إعمار غزة

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن إعادة إعمار غزة تحتاج وقت طويل وسيتم التنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية لبدء الشركات المصرية العمل في إعادة الإعمار.

وتابع السفير الفلسطيني خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" فلسطين تأمل في البناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتبرع ب500 ألف دولار لإعادة إعمار غزة ونعلق عليها آمال كبيرة.

وأشار إلي أن الفصائل الفلسطينية وطنية وجزء أصيل من الشعب الفلسطيني وتعمل لصالحه ولكن ليس مثلا من حق حركة فتح او غيرها التحدث باسم الشعب الفلسطيني والرئيس أبو مازن هو رئيس اللجنة التنفيذية وإسرائيل عطلت إجراء الانتخابات ونحن نرفض إقامتها بدون القدس.

وأوضح السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة الشعب الفلسطيني يعيش على الأمل ونعمل حتى نصل على اهدافنا وانجاز حقوقنا .