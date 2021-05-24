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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلا إصابات محلية.. الصين تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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منظمة الصحة العالمية: وفيات كورونا تصل إلى 8 ملايين حول العالم.. فيديو

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زيادة 3 أضعاف.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن الأعداد الحقيقية لوفيات كورونا

وقالت اللجنة إن جميع الإصابات المسجلة قادمة من الخارج، حيث لم تسجل أي إصابات محلية، وكذلك لم تسجل أي حالات وفاة.

تم تسجيل 22 حالة جديدة بدون أعراض في نفس اليوم ، بينما لا يزال 388 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 90991 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

وصرحت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن الأعداد الحقيقية للوفيات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاثة أضعاف الأعداد الرسمية المعلنة.

 

قدمت منظمة الصحة العالمية تقريرها السنوي لإحصاءات الصحة العالمية، وقدرت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في عام 2020 كان على الأقل 3 ملايين وفاة أي أكثر بـ 1.2 مليون من العدد المعلن رسميا 1.8 مليون حالة وفاة.

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه بحلول مايو 2021، سجلت إحصاءات المنظمة حوالي 3.4 مليون حالة وفاة على مستوى العالم نتيجة لوباء كورونا، على الرغم من أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد لجنة الصحة الوطنية الصينية كورونا جائحة كوفيد19

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