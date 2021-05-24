قافلة صندوق تحيا مصر تعبر منفذ رفح لتوصيل المساعدات لقطاع غزة..فيديو

المساعدات المصرية لقطاع غزة

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر التلفزيون المصري و يقدمه الإعلاميان حسام حداد و هدير ابو زيد خبرا عن عبور قافلة صندوق تحيا مصر لتوصيل المساعدات لقطاع غزة.

وتتضمن قافلة صندوق تحيا مصر 130 حاوية تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية) محملة بأكثر من 3 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة والخضروات، والدواجن، وفاكهة، إضافة إلى (فرشات وسجاد وأغطية)، ومطهرات، وكمامات طبية، وملابس وأدوية.

ولاقت المبادرة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة تفاعلًا كبيرًا من الشعب الفلسطيني من رواد موقع التواصل الاجتماعى عبر الصفحة الرسمية لصندوق تحيا مصر على موقع فيس بوك.



و أعلن الصندوق عن فتح حساب خاص بتلقى المساهمات من داخل وخارج مصر فى إعادة إعمار غزة، وكذلك التحضير لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء فى القطاع.

