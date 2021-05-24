الزمالك في ورطة.. 4 لاعبين ستلغى عقودهم نهاية مايو بسبب اللجنة السابقة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق ببعض الأزمات المالية الموجودة في الوقت الحالي داخل النادي.



وأكد المصدر أن اللجنة المؤقتة الجديدة للزمالك فوجئت بأن هناك 4 عقود للاعبي الفريق لم يتم توثيقها في الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن وأنه لابد من دفع رسوم التوثيق للاتحاد المصري وهو مبلغ كبير حتى يتم تفعيل تلك العقود.



وأكد المصدر إلى أن النادي وحال عدم توثيقه لتلك العقود خلال أيام فستكون لاغية وغير مفعلة من الأساس وأن العقود تنتهي يوم 30 مايو الجاري حال عدم توثيقها.

وشدد المصدر على أن الرباعي هم محمود عبد الرازق شيكابالا وأوباما وجنش وأحمد أبو الفتوح حيث تم التجديد لهم في يناير الماضي لكن العقود لم يتم توثيقها حتى الآن في الاتحاد المصري لكرة القدم.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق المصري البورسعيدي مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.