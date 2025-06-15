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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطولة إكين كوتش.. انطلاق تصوير المسلسل التركي الجديد Breathless

Breathless
Breathless
نجلاء سليمان

كشفت TOD Studios عن بدء تصوير مسلسلها التركي الجديد "Breathless"، العمل الدرامي المرتقب و الذي أثار تفاعلا كبير بين عشاق الدراما التركية منذ الإعلان عنه.


يعد المسلسل بتقديم تجربة درامية متكاملة وفريدة من نوعها نظرا لحبكته المشوقة و النجوم المشاركين فيه بالاضافة الى جودته الانتاجية العالية.

يضم "Breathless" نخبة من الفنانين، يتقدّمهم إكين كوتش وآيتشا آيشين توران، إلى جانب كل من جانسل إلتشين، فيزا سيفيل جونغور، تانسيل أونغل، إمري أصلان، جمال توكتاش، محمد بوزدوجان، وبولنت دوزجونوغلو.
 

المسلسل من إنتاج ARC Film، ومن تنفيذ المنتج فاتح إنِس أومير أوجلو، ومن إخراج دفرم يالتشين، وكتابة السيناريست الشهير ليفِنت جانتك. وبفضل فريقه الإبداعي القوي ومواضيعه العميقة، يُعد "Breathless" من أبرز الأعمال المنتظرة لهذا الموسم.
 

تدور أحداث مسلسل "Breathless" في كواليس عالم المال والأعمال، اللامع من الخارج، والمليء بالتحديات من الداخل. حيث يكشف المسلسل الجوانب الخفية للنجاح، من ضياع الذات، إلى انهيار القيم، إلى الحب المستحيل نسيانه رغم غيابه.

يروي المسلسل قصة "دينيز"، الخبير المالي الشاب، والذي يبدو للوهلة الأولى ناجحًا على جميع الأصعدة: مستقبل واعد، علاقة قوية، ومسار مهني صاعد. لكن في العمق، يعيش أسير حب قديم لحبيبته "وجدان"، التي اختفت فجأة من حياته دون تفسير. وبينما يواصل صعوده في عالم لا يعترف بالمشاعر، تظل ذكراها حاضرة، تشكّل صراعه الداخلي بين القلب والعقل. كما يعبّر شعار المسلسل: "الحب الحقيقي أحيانًا يعيش في ذاكرة شخص واحد فقط."
 

يُعرض مسلسل "Breathless" قريبًا وحصريًا على منصة TOD، ليقدّم قصة درامية مليئة بالمشاعر، تجمع بين أداء تمثيلي مميز وسرد درامي مؤثر. هذا العمل يتجاوز كونه مجرد مسلسل تركي جديد، فهو يعكس هشاشة المشاعر الإنسانية خلف المظاهر المثالية.

Breathless مسلسلات تركية منصات عربية

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