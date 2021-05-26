العثور على جثة موظف ونجليه مخنوقين داخل منزلهم في القليوبية

تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة موظف ونجليه عثر عليهم مخنوقين من الرقبة داخل منزلهم بقرية ساحل دجوى دائرة مركز بنها وتم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العام.

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ضبط 5 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بشبرا الخيمة



تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية يفيد العثور على 3 جثث لأب ونجليه مخنوقين داخل منزلهم بقرية ساحل دجوى دائرة مركز بنها.



انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتبين أن الجثث لموظف يدعى " حازم رف" ونجلية حسام 10 سنوات وسما 12 عاما وتبين أنهما مخنوقين بواسطة شريط بلاستيك من الرقبة وتبين ان الزوجة وأم الأطفال المجنى عليهما لم تكن موجود بالمنزل وتم ضبطها كما تم نقل الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث.



من ناحية أخرى أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع ملابس بشارع فؤاد أمام أرض الجنينة بحى غرب شبرا الخيمة لمعرفة سبب اندلاع الحريق ، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات ومدى تأثر المباني المجاورة للمصنع بالحادث.

فيما كشفت التحقيقات الأولية أن بفحص سجلات المصنع تبين أنه غير حاصل على تراخيص بالتشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، كما تبين عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة للحماية المدنية.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق بمصنع ملابس بشارع فؤاد أمام أرض الجنينة بحى غرب شبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بلاغا من غرفة الأزمات بالحى تفيد نشوب حريق بمصنع ملابس بشارع فؤاد أمام أرض الجنينة بحى غرب شبرا الخيمة وعلى الفور جرى إبلاغ قوات الحماية المدنية للتوجه لمكان الحريق وكذلك شركة الغاز والكهرباء.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق وتمكن رجال قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى مما أدى إلى اشتعال الحريق بالمواد الخام والأقمشة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة مكبرة على مروجي المواد المخدرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية أسفرت عن ضبط 5 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو من المواد المخدرة وأسلحة نارية وعدد من الطلقات بشبرا الخيمة وتحررت المحاضر اللازمة، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس المباحث بشن حملة أمنية مكبرة بمدينة شبرا الخيمة أسفرت عن ضبط مجموعة من الخارجين على القانون بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وتمكنت الحملة من ضبط "خ س"، 26 سنة، مقيم منطاى مركز قليوب، بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، وضبط "ه م"، 37 سنة، عاطل، مقيم دائرة السلام بدائرة قسم أول، سبق اتهامه بعدد من القضايا، وبحوزته 160 جرام بودر، و80 جرام شادو، و220 جنيها، و2 هاتف محمول للتواصل مع عملائه.