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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق في نشوب حريق بمصنع ملابس بشبرا الخيمة .. صور

حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص حريق مصنع ملابس بشارع فؤاد أمام أرض الجنينة بحى غرب شبرا الخيمة لمعرفة سبب اندلاع الحريق ، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات ومدى تأثر المبانى المجاورة للمصنع بالحادث.


فيما كشفت التحقيقات الأولية أن بفحص سجلات المصنع تبين أنه غير حاصل على تراخيص بالتشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، كما تبين عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة للحماية المدنية.


وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق بمصنع ملابس بشارع فؤاد أمام أرض الجنينة بحى غرب شبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بلاغا من غرفة الأزمات بالحى تفيد نشوب حريق بمصنع ملابس بشارع فؤاد أمام أرض الجنينة بحى غرب شبرا الخيمة وعلى الفور جرى إبلاغ قوات الحماية المدنية للتوجه لمكان الحريق وكذلك شركة الغاز والكهرباء.


وعلى الفور جرى الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق وتمكن رجال قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى مما أدى إلى اشتعال الحريق بالمواد الخام والأقمشة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية اخرى شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة مكبرة على مروجى المواد المخدرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية أسفرت عن ضبط 5 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو من المواد المخدرة وأسلحة نارية وعدد من الطلقات بشبرا الخيمة وتحررت المحاضر اللازمة، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس المباحث بشن حملة أمنية مكبرة بمدينة شبرا الخيمة أسفرت عن ضبط مجموعة من الخارجين على القانون بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية.


وتمكنت الحملة من ضبط "خ س"، 26 سنة، مقيم منطاى مركز قليوب، بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، وضبط "ه م"، 37 سنة، عاطل، مقيم دائرة السلام بدائرة قسم أول، سبق اتهامه بعدد من القضايا، وبحوزته 160 جرام بودر، و80 جرام شادو، و220 جنيها، و2 هاتف محمول للتواصل مع عملائه.


كما أسفرت الحملة عن ضبط "ع م"، 35 سنة، عاطل مقيم بمنشية عبد المنعم رياض، وبحوزته 135 جرام استروكس، و150 جنيها، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، وضبط "س م"، 35 سنة، مقيم الشرقاوية، وبحوزته 135 جرام حشيش، و475 جنيها، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، وضبط "م س"، 36 سنة، عاطل، مقيم عزبة عثمان، بحوزته 85 قرص مخدر، و110 جنيهات، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.


وتحررت المحاضر اللازمة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبعرض المتهمين على النيابة، أمر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم أول بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اخبار محافظة القليوبية السيطرة على حريق الحماية المدنية المعمل الجنائى القليوبية

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