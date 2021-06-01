في عيد ميلاده .. هشام جمال متعدد المواهب بين التمثيل والإنتاج والتلحين

يحتفل اليوم الفنان والمنتج هشام جمال بعيد ميلاده ، حيث يعد هشام جمال من الفنانين متعددى المواهب ، فقد خاص مجال الإنتاج والغناء والإنتاج والتلحين .

يعد هشام جمال أصغر منتج في العالم حيث أنشأ شركة "روزناما ريكوردز "وهي شركة إنتاج موسيقي مصرية أسسها عام 2008 وعمره 16 عاما.

بدأت شركته في إنتاج أول عمل وهو فيديو كليب للمثل والمطرب أحمد مكي بأغنية"فيسبوكي" والتي حققت نجاحا كبيرا.

تعاقدت الشركة مع أنغام في أغنيتين "سينجل"وهما "انا ساندة عليك" و" أجمل مكان".، كما أنتجت الشركة أول ألبومات دنيا سمير غانم في أكتوبر 2013 وشمل 9 أغنيات ليحقق نجاحا كبيراً ".

أنتجت الشركة أول عمل درامي لها وهو مسلسل"لهفة" بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2015، كما أنتجت الشركة هذا العام مسلسل"نيلي وشيريهان" الذي تقوم ببطولتة دنيا وشقيقها إيمي سمير غانم. .

أسس هشام جمال فريق غنائي بعنوان"بوي باند" وهو أحد أعضائها وأصدروا أولي أغنياتهم بعنوان "عيشها بدماغك "في يوليو 2014، وبعدها أصدرت عددًا من الأغنيات من بينها "فوق من الي انتا فية" "المصالح" "الصحاب" "زمن الرجولة".

قام هشام بتلحين عدد من الأغنيات من بينها "أجمل مكان" لأنغام و"أجيال بتسلم بعض" للفنان محمد حماقي.

خاص أول تجربة فى مجال التمثيل من خلال مسلسل فى بيتنا روبرت ، والتى عرضت خلال الشهور الماضية .