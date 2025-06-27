أردننا جنة.. وجهة سياحية جديدة تتألق في البلقاء

قالت آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه في إطار الجهود المستمرة لتنشيط الحركة السياحية في المملكة الأردنية، يواصل برنامج «أردننا جنة» فعالياته هذا العام بمقاربة مختلفة تركز على مواقع غير تقليدية، حيث تم تسليط الضوء مؤخرًا على مدينة الصِّيد الواقعة في محافظة البلقاء، باعتبارها وجهة سياحية واعدة تجمع بين عبق التاريخ وجمال الحاضر.

وأوضحت المراسلة آية السيد، خلال مداخلة لها عبر برنامج صباح جديد المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، أن برنامج «أردننا جنة»، المعروف بدعمه للسياحة الداخلية والترويج للمواقع الأثرية مثل البترا ووادي رم والعقبة، اختار هذا العام أن يتجه بأنظاره نحو وجهات جديدة. وقد شهدت مدينة الصيد زيارة رسمية من رئيس الوزراء الأردني قبل يومين، ما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتطوير هذه المدينة سياحيًا.

وتتميز مدينة الصيد بتاريخها العريق ومواقعها الأثرية المتنوعة التي توضح الترابط بين الماضي والحاضر، وهو ما يجذب الزوار والسياح، الذين يحرصون على استكشاف هذه الملامح الثقافية والتراثية الأصيلة. ويأتي التركيز على هذه المدينة ضمن خطة أشمل لتوزيع النشاط السياحي في المملكة، بدلًا من اقتصاره على مناطق معروفة فقط.

وأكدت آية السيد أن برنامج «أردننا جنة» لهذا العام يشمل تقديم مرشدين سياحيين في العديد من المواقع الأثرية، إلى جانب عروض سياحية مخفضة تنظمها هيئة تنشيط السياحة الأردنية ووزارة السياحة، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من السياح المحليين والعرب والأجانب. كما تشمل الفعاليات عروضًا وأنشطة في مختلف مناطق المملكة، سواء في الشمال أو الجنوب، بما يحقق تنوعًا سياحيًا واسع النطاق.



