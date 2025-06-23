الأردن: سقوط طائرة مسيرة في منطقة أم أذينة بعمان

أعلن الإعلام العسكري الأردني، اليوم الاثنين عن سقوط طائرة مسيرة في منطقة أم أينة بالعاصمة عمان.

سقوط طائرة مسيرة

وأوضح مدير الإعلام العسكري الأردني العميد الركن مصطفى الحياري، أن طائرة مسيّرة سقطت في منطقة أم أذينة بالعاصمة عمّان، ما أدى إلى أضرار مادية في الباحة الخارجية لأحد المطاعم.

وقال الحياري في تصريح لقناة المملكة الأردنية، إنه تم عزل الموقع على الفور، والتعامل مع الحادثة من قبل الفرق الأمنية وسلاح الهندسة الملكي.

وأشار إلى أنه بعد الكشف، تبين أن الطائرة المسيرة من نوع "شاهد 101"، وقد سقطت نتيجة عطل فني، وكانت تحمل رأساً متفجراً و"فيوز" متفجير.

وأكد الحياري أنه تم التعامل مع الرأس المتفجر وتفكيكه دون وقوع إصابات.

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

وبات سقوط الطائرات المسيرة في الأردن أمرا معتادا منذ اندلعت الحرب الإيرانية الإسرائيلية في الثالث عشر من يونيو الجاري.

وتصاعدت المواجهات بين تل أبيب وطهران خاصة مع الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية، فجر الأحد، حيث استهدفت ثلاثة مواقع في إيران.

يأتي قرار التدخل الأمريكي المُباشر بعد أكثر من أسبوع من الضربات الإسرائيلية على إيران، والتي استهدفت بشكل مُمنهج تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية وقدراتها الصاروخية الهجومية، مع إلحاق الضرر بمنشآتها النووية.

وتطرّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية "تغيير النظام" في إيران، على الرغم من إشارة مسؤولي الإدارة سابقًا إلى رغبتهم في استئناف المحادثات مع إيران.