"الخليج" الإماراتية تشيد بجهود مصر في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أشادت صحيفة (الخليج) الإماراتية بالجهود المتواصلة، التي تبذلها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل، وذلك من خلال الزيارات المكوكية للوفود السياسية والأمنية إلى رام الله.

وكتبت (الخليج) - في افتتاحيتها، التي جاءت تحت عنوان "هدنة.. وماذا بعد؟" - أن مصر تجهد من منطلق واجباتها القومية، وحرصا على الشعب الفلسطيني وقضيته، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل بعد المواجهات الأخيرة، مشيرة إلى أن مصر تدرك أن تثبيت وقف النار مجرد مقدمة لخطوات لاحقة يجب إنجازها في أسرع وقت.

وأضافت الصحيفة، أن مصر التي عايشت الصراع منذ بداياته، وقدمت من أجل فلسطين مئات آلاف من أبنائها، تدرك أكثر من غيرها، أن الهدنة وحدها لا تكفي، ولا بد من مقاربات جديدة تضع حدا للعنف وأن الجولة الأخيرة من المواجهات قد تتجدد في أية لحظة، ما دام سبب الصراع قائما.

وأكدت أن تثبيت الهدنة أمر ضروري، وكذلك إعادة إعمار القطاع، وأيضا إيجاد حل سريع لمشكلة الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل في غزة، ومئات الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل ،وكلها قضايا تساهم في بناء جسور الثقة