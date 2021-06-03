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أخبار العالم

العراق.. بيان مهم لصحة ذي قار بشأن الفطر الأسود عقب وفاة حالتين

الفطر الأسود
الفطر الأسود

كتب: شيماء مصطفى

قال مدير دائرة صحة ذي قار في العراق، صدام الطويل: إن الفطر الأسود يصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور الجهاز المناعي، لاسيما عند تردي الحالة الصحية لمصابي كورونا، مشيرًا إلى أنه متواجد منذ أعوام.

جاء ذلك بعد أن سجلت وزارة الصحة العراقية حالتي وفاة بالفطر الأسود في محافظتي ذي قار السليمانية.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، فإنه يتم عزل المصابين بالفطر الأسود، على الرغم من أنه غير معدٍ ولا ينتقل من شخصٍ إلى آخر.

ولفت الطويل إلى أن "أغلب حالات الفطر الأسود في الأساس مصابة بكورونا، لذلك لا بد من وجود غرف عزل خاصة".

العراق كورونا الفطر الأسود مصابي كورونا وزارة الصحة العراقية

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