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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فاروق: لدينا 15 ألف موظف لخدمة أهالي الريف

البنك الزراعي: 2.5 مليار جنيه حصيلة توريد القمح للصوامع والشون

علاء فاروق رئيس مجلس
علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي

 

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري،  تفاصيل مبادرة باب رزق لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكدا أن هذه المبادرة في غاية الأهمية الريف والصناعات اليدوية. 

وأضاف فاروق، في مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" من تقديم الإعلامي محمد موسى، مذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة، إنه هذه المبادرة تهدف تنمية الريفية والصناعات اليدوية، متابعا أنه يستهدف زيارة مدينة شربين بمحافظة الدقهلية الأسبوع القادم. 

وأوضح رئيس مجلس أدارة البنك الزراعي المصري، أن هذه الزيارة لعقد لقاء تعريفي للبرنامج التمويلي "باب رزق"، ومن ثم سيتم الذهاب إلى وجميع محافظات الصعيد وجميع القرى الريفية على مستوى الجمهورية.


وفي السياق نفسه أشار فاروق، الي أن البنك يسخر كافة جهوده لتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية في كافة المحافظات، مؤكدا أن 2 مليار و500 مليون جنيه حصيلة توريد القمح المحلي للصوامع والشون والسعات التخزينية التابعة للبنك. 
 

اخبار التوك شو البنك الزراعي علاء فاروق القمح توريد القمح

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