لبنان.. قرار بمنع تسليم المازوت لـ محطات هذه المناطق

أفادت صحيفة ليبانون ديبايت، بأن قاضية التحقيق الأول في الشمال بلبنان سمرندا نصار أصدرت قرارا موجها الى المديرية العامة للنفط، يقضي بمنع تسليم مادّة المازوت لعشر محطات محروقات توزعت بين مناطق المنية والعبدة وعكار وصولا الى الكورة، لكونها تبيع المادة المذكورة بأسعار السوق السوداء وذلك تمهيدا لتهريبها الى سوريا عبر منطقة الهرمل.

وأوضحت ليبانون ديبايت أن القرار قضي بإبلاغ شركات مستوردي المحروقات ومنشآت النفط في لبنان لإنفاذ القرار بمنع التسليم الى حين إنتهاء التحقيق.

وكان قد قال رفيق شلالا، المستشار الإعلام للرئيس اللبناني، إن الأزمة الاقتصادية تركت بصمات صعبة والوضع المالي يتراجع في لبنان.

وتابع شلالا خلال مداخلة مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: "الديون تراكمت على لبنان وظهرت انعكاساتها سلبيا على البلد الذي يعاني منه معظم سكانه.

وسرد أسباب الأزمة اللبنانية الحالية، وأوضح أن هناك مليون و850 ألف سوري نازح في لبنان، والبلد لا يتجاوز تعداد سكانه حاجز الـ 5 ملايين نسمة، ما حمّل البلاد أعباءً مالية إضافية.

وتابع رفيق شلالا، المستشار الإعلام للرئيس اللبناني، أن انفجار مرفق بيروت دمر نصف العاصمة بيروت ما تسبب في تعطل الحياة الاقتصادية.

وأوضح أن أزمة كورونا وتداعياتها أثرت سلبا على الاقتصاد اللبناني وكانت سببا في الوضع الحالي المتأزم بلبنان، مشيرا إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وما تحدثه من تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي في لبنان.