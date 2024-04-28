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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير ورفع كفاءة كورنيش السنانية بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جوله لموقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطريق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة.

وتابعت " عوض " الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ أمتار لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل وإنشاء اعمدة إنارة و أيضًا عمل مرسى لمعدية نقل الركاب ، وكذلك رفع كفاءة الطريق بداية من كوبرى دمياط المعدنى وحتى بنك مصر بطول ٩١٠ أمتار طولية وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية وجزيرة وسطى.

وشددت" الدكتورة منال عوض" على الدفع بمعدلات التنفيذ والبدء بأعمال انشاء بالوعات صرف مياه الأمطار،  والالتزام بالجدول الزمنى لتطوير الطريق  باعتباره طريقا حيويا يشهد كثافة مرورية عالية ومحور يربط بين المدينة وطريق رأس البر.

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دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض الجدول الزمني اعمدة انارة أعمال انشاء

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