عميد سياسة واقتصاد القاهرة يكشف لصدى البلد مؤشرات تنسيق 2021

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والعلوم السياسة بـ جامعة القاهرة ، عن التغيرات التى تحدث بالتنسيق الخاص بالثانوية العامة هذا العام .



وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية لم تغير أى شئ خاص بتنسيق الثانوية العامة هذا العام ، مؤكدا على أن إذا حدث تغير لم يحدث من قبل الكلية ولكن من المجلس الأعلى للجامعات او مجلس جامعة القاهرة .



وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور جميع نتائج الامتحانات بكليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسمية للكليات وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن عن ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، حيث ظهرت نتائج كلية الآثار منذ أيام بعد اعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

والجدير بالذكر ، ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية دار العلوم، لمناقشة عدد من الموضوعات حول تطوير الكلية ورفع كفاءتها، وذلك بحضور ومشاركة قيادات الكلية.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، نجاح الجامعة على مدار الـ 4 سنوات الماضية في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية والخدمية من خلال خطة استراتيجية موسعة، مشيرًا إلى إشادة الأمم المتحدة بالتقدم غير مسبوق في القيادة الجامعية والقطاع الطبي، وفي أكثر من ملف شمل التسامح والسلام وغيرها من الملفات.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة حرصت خلال السنوات الـ 4 الأخيرة على الاهتمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية بما ساهم في ظهورها على المستوى الدولي، ودخولها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، مؤكدًا أن الجامعة نجحت في أن يقودها جناحا التقدم وهما العلوم الطبية الهندسية والعلوم الإنسانية الاجتماعية ، وزيادة عدد المجلات الدولية الصادرة من الجامعة.