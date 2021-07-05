عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد سياسة واقتصاد القاهرة يكشف لصدى البلد مؤشرات تنسيق 2021

الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والعلوم السياسة بـ جامعة القاهرة ،  عن التغيرات التى تحدث بالتنسيق الخاص بالثانوية العامة هذا العام . 


وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية لم تغير أى شئ خاص بتنسيق الثانوية العامة هذا العام ، مؤكدا على أن إذا حدث تغير لم يحدث من قبل الكلية  ولكن من المجلس الأعلى للجامعات او مجلس جامعة القاهرة . 


وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور جميع نتائج الامتحانات بكليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسمية للكليات وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن عن ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، حيث ظهرت نتائج كلية الآثار منذ أيام بعد اعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

txt

كلية صيدلة جامعة القاهرة تعقد المؤتمر العلمي الدولى العاشر

txt

اليوم .. آخر موعد لتقديم الالتماس بآثار القاهرة على نتيجة الامتحانات النهائية

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

والجدير بالذكر ، ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية دار العلوم، لمناقشة عدد من الموضوعات حول تطوير الكلية ورفع كفاءتها، وذلك بحضور ومشاركة قيادات الكلية.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، نجاح الجامعة على مدار الـ 4 سنوات الماضية في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية والخدمية من خلال خطة استراتيجية موسعة، مشيرًا إلى إشادة  الأمم المتحدة بالتقدم غير مسبوق في القيادة الجامعية والقطاع الطبي، وفي أكثر من ملف شمل التسامح والسلام وغيرها من الملفات.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة حرصت خلال السنوات الـ 4 الأخيرة على الاهتمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية بما ساهم في ظهورها على المستوى الدولي، ودخولها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، مؤكدًا أن الجامعة نجحت في أن يقودها جناحا التقدم وهما العلوم الطبية الهندسية والعلوم الإنسانية الاجتماعية ، وزيادة عدد المجلات الدولية الصادرة من الجامعة.

جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت الدكتور محمود السعيد نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى المجلس الاعلى للجامعات تنسيق الثانوية العامة

ترشيحاتنا

مرسيدس تجدد تعاقدها مع لويس هاملتون لعامين قادمين بالفورمولا1

خاتم زواج.. لاعب كرة قدم يفاجئ حبيبته في أرض الملعب

رسميا .. شاومي تطلق تحديث MIUI 12.5 لهذه الهواتف

وزير التعليم: ضغط أولياء الأمور وراء إصرار بعض الطلاب على التخطيط للغش

سلاح ذو حدين.. هذا النوع من الإنفلونزا يمكن أن يحمي تلف الرئتين

4 موارد للاتحاد المصري لـ المطورين العقاريين بالقانون الجديد.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عين فى الجنة .. فرج عامر يحسم مصير انتقال حسام حسن إلى الأهلي

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

القوى العاملة: توفر فرص عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس وتعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيكتوريا بيكهام تحتفل بمرور 22 عاما على زواجها ..شاهد

يهدد حياة طفلك.. تعرف على أهم أعراض الغرق الجاف

عمرها 66 مليون سنة.. اكتشاف أسنان قرش منقرض في القدس.. صور

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

فيديو

بسبب الفقر.. أب سوري يتخلى عن طفلتيه.. فيديوجراف

فيديوجراف.. انفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي

نيفين جامع: ندرس إقامة معارض متنقلة للمنتجات المصرية في مختلف المحافظات العراقية

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

المزيد

ساحة رأي

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ