محافظ القاهرة يكرم عبد العزيز جمال صحفي صدى البلد

كرّم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الزميل عبد العزيز جمال، المحرر الصحفي بموقع صدى البلد، على مجهوداته خلال الفترة السابقة في تغطية ملف محافظة القاهرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

كما تم تكريم اسم موقع صدى البلد اليوم خلال احتفالية محافظة القاهرة بعيدها القومي ؛ حيث أشاد محافظ القاهرة بفريق الموقع وجهوده المميزة في إبراز الحقائق وتسليط الضوء على إنجازات الدولة التى أنارت العاصمة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومي الـ1052 في ذكرى إنشائها على يد جوهر الصقلي.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن العاصمة التى تحتفل بعيدها 1052 من أكثر المحافظات التى حظيت بجنى ثمار ثورة الثلاثين من يونيو ، حيث شهدت السنوات السبع لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بمحافظة القاهرة تخطت تكلفتها 330.6 مليار جنيه فى مجالات الإسكان وتطوير العشوائيات والطرق والنقل وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية (الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والغاز) إلى جانب المشروعات التى تهتم بالصحة والتعليم والشباب والرياضة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة أقامت أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بديل العشوائيات خلال السنوات السبع الماضية بتكلفة تقارب 13 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم وآمن لقاطنى العشوائيات مزود بكافة الخدمات التى توفر حياة كريمة لهم حيث تم الانتهاء من انشاء 26449 وحدة سكنية بالاسمرات 1 ، 2 ، 3 وأهالينا 1 ، 2 والمحروسة 1 ، 2 وروضة السيدة 1 وجار الانتهاء من ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية بمشروعات معًا والخيالة والمنيل القديم وأرض مصنع 18 الحربى ، إلى جانب المشروعات الجديدة التى سيتم البدء فى تنفيذها كروضة السيدة 2 وأهالينا 3 .

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