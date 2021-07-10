حبس 4 أشخاص لسرقة أجهزة كمبيوتر من شركة بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من اجهزة الحاسب الالي من داخل شركة بمدنية نصر محل عمل احدهم.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد استعان عامل سابق بشركة بمدينة نصر بـ3 أخرين لسرقتها ، إلا أن حظهم العثر اوقعهم فى قبضة رجال الشرطة وتم اعاده المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من مدير لإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة عدد من أجهزة الحاسب الآلى "لاب توب" من داخل الشركة عمله .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص "أحدهم عامل سابق بالشركة" مقيمين بمحافظة القاهرة ، أمكن ضبطهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتوياتها .

وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين وتوجهوا للشركة محل البلاغ ، وتمكنوا من دخول الشركة بإسلوب "التسلق وكسر شباك المنور" والإستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار .

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقواله أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنهم ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وإتهمهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.