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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

صدى البلد

أغلق مؤشر البورصة المصرية ايجى اكس 30 تعاملات الأسبوع الماضي، عند 10184 نقطة مسجلا انخفاضا بـ 0.7% بينما سجل مؤشرEWI EGX70 هبوطا بنسبة 0.13% مغلقا الفترة عند 2319 نقطة, بينما سجل مؤشر  S&p انخفاضا بنحو 2.16% مغلقا الفترة عند 1705 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر البورصة المصرية capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 2.12%مغلقا عند 12514 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 0.77%مغلقا الفترة عند 3253 نقطة.

14.1 مليار جنيه قيمة تداول البورصة المصرية خلال الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2041 مليون ورقة منفذة على 218 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول في البورصة المصرية قدرها 12.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1838 مليون ورقة منفذة على 189 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

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