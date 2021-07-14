اعدام وحرق سلع غذائية منتهية الصلاحية في سيناء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، قرارات النيابة بشأن اعدام وحرق سلع غذائية منتهية الصلاحية تم ضبطها خلال حملات سابقة على الأسواق.

في الوقت نفسه تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسيناء بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط وتحرير 156 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك خلال حملات موسعة على المحال التجارية والأسواق في مختلف مناطق المحافظة.

١٢٧ محضر:

وأوضح علاء الدين سمري ، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أنه تم خلال الحملات ضبط وتحرير 127 محضرا تموينيا لعدم حمل شهادة صحية و24 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين لعدم صلاحية مواد غذائية، ومحضر واحد لتهريب دقيق مدعم من المخازن وآخر لبيع سلعة بأزيد من السعر المحدد ومحضر لمخالفة القرار رقم 113.

وأكد أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة.. كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كما نفذت مديرية التموين قرارات النيابة بشأن إعدام وحرق سلع منتهية الصلاحية تم ضبطها خلال حملات سابقة على الأسواق.