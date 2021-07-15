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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الرياض تبحث مع المركز الوطني للفعاليات تعزيز منظومة السياحة

ارشيفية
ارشيفية

عقدت غرفة الرياض أمس الأول، لقاء مع المركز الوطني للفعاليات، لبحث سبل التعاون المشترك ورسم مسار موحد يخدم الطرفين ويسهم بتعزيز المنظومة السياحية الخاصة بالفعاليات، وذلك بحضور ومشاركة من لجنة السياحة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض نايف الراجحي، ولجنة الثقافة والترفيه برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة مصعب المهيدب، ومدير الاستراتيجية بالمركز الوطني للفعاليات فيصل الغامدي.


وبين الغامدي أن المركز يسعى لرفع مستوى الخدمات المقدمة لقطاع الفعاليات من خلال التعاون مع القطاع الخاص وإنشاء أنظمة متوافقة بين الجهات ذات العلاقة، كمنصتي "مطلوب" و "أنجز"، موضحاً بأن لدى المركز (11) موسم موزّعة على عدد من الجهات المختلفة، ويسعى أن يكون تمويل كل هذه المواسم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.


من جهته، أكد الراجحي، استعداد الغرفة للتعاون مع المركز في كل ما يخدم أعماله ويحقق الأهداف المرجوّة منه، مبيناً أهمية دور الغرفة في الدفع بالقطاع الخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية ومواجهة التحديات.


بدوره، أشار المهيدب إلى أهمية التفاعل والتواصل مع المركز من خلال لجان السياحة والترفيه في الغرف التجارية، مؤكداً رغبة الغرفة في العمل التكاملي مع المركز وتفعيل التواصل مع الجهات ذات العلاقة، مبيناً أهمية استدامة عقود الاستثمار والرعايات مع القطاع الخاص لضمان استمرارية الأعمال والنجاح بين القطاعين. 

غرفة الرياض المركز الوطني للفعاليات اقتصاد السعودية اليوم مصعب المهيدب تعزيز منظومة السياحة

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