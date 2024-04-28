مهيب عبد الهادي: ملوك الفن والهندسة إلى نهائي الكونفدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا كبيرا، مساء اليوم الأحد، على مضيفه دريمز الغاني، بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات نصف نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2023-2024.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “ملوك الفن والهندسة إلى نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة".

وكان الزمالك تعادل سلبيا مع دريمز الغاني في مباراة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي باستاد القاهرة الدولي.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة نهضة بركان ضد اتحاد الجزائر في المشهد الختامي.

ومن المقرر أن يكون موعد نهائي الكونفدرالية 2024، يوم الأحد (12 مايو 2024)، في مباراة الذهاب التي ستكون خارج القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع وتحديدًا الأحد (19 مايو)، في مصر.