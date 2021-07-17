عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تسجل زيرو حالات هجرة.. ندوة عن "الهجرة غير الشرعية".. تقرير تلفزيوني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد "، تقريرا من داخل مكتبة الإسكندرية ، وندوة بحضور محافظ الإسكندرية ، عن الهجرة غير الشرعية .

قال الدكتور مصطفى الفقي ، رئيس مكتبة الإسكندرية ، إن قضية الهجرة غير الشرعية ، هي قضية تؤرق العالم أجمع ، وهي تعد أحد أدوات الابتزاز بين دول جنوب المتوسط وشمال المتوسط ، معقبا :" الهجرة من الشواطئ المصرية أصبح زيرو حالة  بفضل السياسة الحكيمة "  .

ومن جانبه قال اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية ، إن الدولة المصرية تفضل لأبنائها الخروج من الدولة ولكن بشكل شرعي ، و مرخص قانونا من الدولة ، لإيجاد العمل الشريف .

وقالت السفيرة نائلة جبر ، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة الغير شرعية ، إن الدولة المصرية استطاعت الحد من تلك الظاهرة بشكل كبير ، خلال الفترة الأخيرة .

وأضافت الدكتورة سحر السنباطي ، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، إن أغلبية  الأهالي بالقرى تكون لديها ثقافة حب الخروج من مصر ، طبقا لظاهرة الاحتياج ، أو حب التطلع لثقافة مجتمعات أخرى .


 

الهجرة الغير شرعية مكتبة الاسكندرية اخبار التوك شو برنامج صباح البلد مصطفى الفقي

ترشيحاتنا

المجتمعات العمرانية: تخصيص 48 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة لإقامة جامعات خاصة وأندية اجتماعية

"الفلاحين" تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن وموعد الانخفاض

السعودية ترسل رسائل نصية للحجاج .. هذه تفاصيلها

مملكة الإنسانية.. السعودية ترسل شحنات مساعدات لليمن

قبل أولمبياد طوكيو.. اليابان تسجل أول إصابة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية

شرط جزائي.. حمو بيكا يتجاهل خناقة الساحل الشمالي بهذه الطريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القوى العاملة: توفير ٢٣٠٠  فرصة عمل برواتب تصل إلى ١٥ ألف جنيه

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

التعليم تنفي تسريب امتحان الكيمياء قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

زفاف في المستشفى.. شاهد كارثة تصيب عروس بسبب الرقصة الأولى|صور

فيديو

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ