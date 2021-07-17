مصر تسجل زيرو حالات هجرة.. ندوة عن "الهجرة غير الشرعية".. تقرير تلفزيوني

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد "، تقريرا من داخل مكتبة الإسكندرية ، وندوة بحضور محافظ الإسكندرية ، عن الهجرة غير الشرعية .

قال الدكتور مصطفى الفقي ، رئيس مكتبة الإسكندرية ، إن قضية الهجرة غير الشرعية ، هي قضية تؤرق العالم أجمع ، وهي تعد أحد أدوات الابتزاز بين دول جنوب المتوسط وشمال المتوسط ، معقبا :" الهجرة من الشواطئ المصرية أصبح زيرو حالة بفضل السياسة الحكيمة " .

ومن جانبه قال اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية ، إن الدولة المصرية تفضل لأبنائها الخروج من الدولة ولكن بشكل شرعي ، و مرخص قانونا من الدولة ، لإيجاد العمل الشريف .

وقالت السفيرة نائلة جبر ، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة الغير شرعية ، إن الدولة المصرية استطاعت الحد من تلك الظاهرة بشكل كبير ، خلال الفترة الأخيرة .

وأضافت الدكتورة سحر السنباطي ، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، إن أغلبية الأهالي بالقرى تكون لديها ثقافة حب الخروج من مصر ، طبقا لظاهرة الاحتياج ، أو حب التطلع لثقافة مجتمعات أخرى .



