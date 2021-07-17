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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص .. ميتشو : لا أتمنى فوز الأهلي بأبطال أفريقيا كوني مشجع زملكاوي

ميتشو مدرب الزمالك
ميتشو مدرب الزمالك السابق

أكد الصربي ميتشو المدير الفني الحالي لمنتخب زامبيا أنه لا يتمنى فوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة بسبب كونه مشجع زملكاوي .

وقال ميتشو في تصريحات خاصة لصدى البلد : " لا أتمنى فوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا كوني رجل أعشق نادي الزمالك حتى لا يزيد فارق البطولات بينهما ".

وتابع  ميتشو: " موسيماني صديقي ونتحدث سوياً كل فترة ، هو شخص رائع ومدرب تكتيكي على أعلى مستوى وسيقوم بعمل جيد في مباراة اليوم ".

وأضاف: " ليس من السهل علي ان أقوم بتشجيع نادي كايزر تشيفز أيضاً لأنني قمت بتدريب أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا وهو الفريق المفضل بالنسبة لي هنالك ".

واختتم : " في النهاية لن يفرق معي من سيفوز لكن سيفوز من تدرب بشكل جيد في الفترة الماضية من الفريقين وهذه طبيعة كرة القدم وآمل مشاهدة مباراة قوية تليق بنهائي دوري أبطال إفريقيا".

ويلتقي النادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب مركب محمد الخامس ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.

 

الأهلي ضد كايزر تشيفز
 

الأهلى بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، يبحث عن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخ النادي.

الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 مرات، بفارق 4 ألقاب على كلا من الزمالك ومازيمبي الكونغولي، أصحاب المركز الثاني.

صعد الأهلى إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي،  على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلى في مباراة السبت،  والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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