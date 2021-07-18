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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة صدقي لـ زوجها: عندي ليك تسجيلات بصوتك مقدرش أقولها.. فيديو

هالة صدقي
هالة صدقي

كشفت الفنانة هالة صدقي عن تفاصيل قضية زوجها ومتابعتها في الوقت الحالي لـ قضية النفقة، وقضية الطاعة.

وقالت هالة صدقي: "هو إزاي عايز طاعة وهو مش عايش في مصر، وملهوش بيت في مصر أصلا، ده إحنا لما إتجوزنا كان عايش في بيتي أنا وعلى عفشي أنا"، مضيفة أن الحُكم في هذه القضية سيُصدر في نهاية الشهر الحالي.

وأضافت هالة صدقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المٌذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلة: "النفقة بتاعتي اللي هو مقطع نفسه عليها، هي عبارة عن 8 آلاف جنيه في الشهر، ومبتدفعش دلوقتي، هو دفع في الأول بس عشان يعرف ينزل مصر، غير كده مش بيدفع".

وتابعت: "أنا لا كنت عايزة فلوس ولا نفقة ولا أي حاجة، بس أنا بلغت النائب العام إنه بينزل مستندات مزورة، ولا ليها أي أساس من الصحة".

واستطردت هالة صدقي: "لما انت معاك مستندات زي ديه مقدمتهاش في المحكمة ليه!، لما أنا وحشة كده مش طلقتني من بدري ليه!، لما العيال ديه مش عيالي إنت مخدتهمش ليه!، مصرفتش عليهم ليه!، انت لما نزلت مصر 20يوم مرفعتش سماعة على العيال ليه!".

وأردفت: "عندي تسجيلات بصوته تجرح عيالي بس أنا مقدرش أقولها .. أنا بين نارين، إني أنا أنشر التسجيلات ديه وأرد وهبقى كده بجرح عيالي، وبين إني أسكت ومش أرد رغم إني بقالي 7 سنوات بتشتم، فأنا كده هموت".

واختتمت هالة صدقي قائلة: "إزاي أب يتحكم في أطفال بالطريقة ديه، ولما يكونوا أبطال في الألعاب الرياضية، ولكن يتمنعوا من السفر خارج مصر، ويتمسكوا في المطار زي المجرمين في وسط أصحابهم، عشان والدهم عاوز كده".

وناشدت الفنانة القضاء، بالإسراع في إصدار الأحكام، وتطور القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية".

هالة صدقي قضية النفقة قضية الطاعة الاحوال الشخصية اخبار التوك شو

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